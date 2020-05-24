أردوغان: العالم يُتابع مكافحتنا لكورونا ورؤيتنا لما بعد الوباء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العالم يُتابع عن كثب مكافحة بلاده لفيروس كورونا ورؤيتنا لمرحلة ما بعد الوباء.

جاء ذلك خلال مشاركة أردوغان في اجتماع مع فرع حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول، السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان تأكيده، على ضرورة حماية المكتسبات التي حققتها بلاده في مكافحة كورونا وتعزيزها.

وأعلن أن بلاده ستفتتح، الأربعاء، جزيرة “ياسّي أدا” في بحر مرمرة باسمها الجديد “جزيرة الديمقراطية والحرية”.

يُشار إلى أن الجزيرة صدر فيها قرار إعدام رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه، بعد الانقلاب العسكري عام 1960.