أردوغان: القرارات التي سنتخذها مع بوتين ستريح المنطقة وبلادنا

شدّد الرئيس التركي على أهمية اللقاء بشأن محادثات إدلب. [الأناضول]

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القرارات التي ستُتّخذ خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، ستريح المنطقة والبلدين.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الخميس، في بداية لقائه مع بوتين بقصر الكرملين في العاصمة موسكو.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أردوغان قوله، إن اللقاء كان مقررًا إجراؤه في تركيا، لكنه يجري اليوم في موسكو بسبب أعمال الجانب الروسي بشأن الدستور، والتطورات الأخرى ذات الصلة.

وشدّد الرئيس التركي على أهمية اللقاء بشأن محادثات إدلب، مبينًا أن أنظار العالم متجهة نحو هذا اللقاء جراء الأزمة القائمة في المنطقة.

وأضاف يقول: “الخطوة التي سنتخذها اليوم هنا، والقرارات الصائبة التي سنتخذها، ستريح المنطقة وبلادنا”.

ونوه بأن العلاقات التركية – الروسية تشهد ذروتها، وهناك تطور كبير على صعيد الصناعات الدفاعية والعلاقات التجارية.

وتابع: “هدفنا الأكبر هو نقل هذه العلاقات نحو مستويات أفضل من خلال تعزيزها، وأنا واثق من أننا سننجح في تحقيق ذلك”.

اقترح تصحيحاً