أردوغان: المعارضة السورية تسيطر على إدلب وحلب وحماة والهدف الرئيسي هو دمشق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن “إدلب وحماة وحمص بيد المعارضة السورية وهم مستمرون باتجاه دمشق”.

وأضاف أردوغان في تصريحات بعد صلاة الجمعة، إنه يتمنى أن يستمر تقدم الفصائل السورية “دون مشاكل”، معربًا عن دعمه لتحركات المعارضة السورية على الأرض.

وأشار أردوغان إلى أن “هدف المعارضة السورية هو العاصمة دمشق”، في إشارة إلى سعيها لإسقاط النظام السوري.

وقال: “كنا مدننا يدنا للرئيس السوري الأسد لكنه لم يستجب”.

وتأتي تصريحات أردوغان في وقت تشهد فيه سوريا تغيرات ميدانية كبيرة، مع سيطرة الفصائل المعارضة على مساحات واسعة من الأراضي، بما في ذلك مدن استراتيجية كحماة وحلب، وتقدمها نحو مدينة حمص.