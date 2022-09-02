«أردوغان»: الناتو قوي بوجود تركيا لا اليونان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ حلف شمال الأطلسي الناتو لا يمكن أن يكون قويا بدون تركيا في حين أن اليونان لا وزن لها في الحلف.

وأوضح أردوغان في تصريح صحفي عقب أدائه صلاة الجمعة بأحد مساجد إسطنبول، أنّ انزعاج اليونان أو تبنيها موقفا سلبيا تجاه الناتو، لا يضعف العلاقات بين تركيا والحلف.

وأضاف أردوغان أنّه لا يمكن تصور الناتو بدون تركيا، بينما اليونان لا وزن لها ضمن الحلف، وأنّ الناتو قوي بوجود تركيا، وبدونها الناتو ليس قويا.

والخميس، أعادت قيادة الحلفاء البرية للناتو نشر رسالة تهنئة لتركيا بمناسبة عيد النصر الموافق لـ 30 أغسطس، بعدما كانت أزالت التهنئة في وقت سابق.