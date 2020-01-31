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أردوغان: الوقوف إلى صف «الانقلابي حفتر» خيانة للديمقراطية

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 يناير 2020 - 14:14
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أردوغان: لا يحق لأحد توجيه انتقادات إزاء الموقف التركي من ليبيا. [الأناضول]

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أنه لا يحق لمن وصفهم بـ”بارونات الحرب” انتقاد موقف تركيا من الأزمة الليبية.

جاء ذلك في كلمة له، خلال اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية، في العاصمة أنقرة، الجمعة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الرئيس التركي قوله:

الذين يدعمون الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بالمرتزقة من كافة أنحاء العالم ويقدمون له كافة أنواع الأسلحة، ينتقدون تركيا بلا خجل.

وأضاف:

لا يحق لأحد توجيه انتقادات إزاء الموقف التركي من ليبيا، وخصوصا أولئك الذين يدعمون بارونات حرب أياديهم ملطخة بالدماء.

وشدّد أردوغان على أن الوقوف إلى صف الانقلابي حفتر بدلاً من الوقوف بجانب الحكومة الشرعية والشعب الليبي يعتبر خيانة للديمقراطية، حسب قوله.

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