«أردوغان»: انضمام السويد لـ«الناتو» يقابله انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى إيلاء الأولوية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم الحديث عن عضوية السويد في الناتو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، قبيل توجهه إلى ليتوانيا لحضور قمة زعماء ورؤساء حكومات دول حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقال أردوغان في هذا السياق: «مهدوا الطريق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أولا، ثم نمهد الطريق لعضوية السويد في الناتو كما مهدنا الطريق لفنلندا».

وأوضح أردوغان أنّ إحراز تقدّم في عضوية السويد بالناتو مرهون بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الاتفاق الثلاثي بمدريد. قائلا: «سأكرر خلال قمة «الناتو» دعوتنا لحلفائنا الذين يفرضون عقوبات وقيود على تركيا للعدول عن هذا الخطأ بسرعة».

وأردف: «نؤمن بأنّ انتهاء الحرب «الروسية الأوكرانية» بشكل عادل ودائم في أقرب وقت ممكن، سيسهل عملية عضوية أوكرانيا في الناتو».