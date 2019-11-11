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أردوغان: بلادنا تُصنع اليوم 70% من احتياجاتها العسكرية والدفاعية

عين ليبيا | آخر تحديث: 11 نوفمبر 2019 - 16:42
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أعرب الرئيس التركي عن أمله في رؤية المقاتلة الحربية التركية محلية الصنع في الأجواء، مع حلول عام 2023. [إنترنت]

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تصنع اليوم 70% من احتياجاتها العسكرية والدفاعية بقدرات وإمكانات محلية بحتة، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى هو الوصول إلى نسبة 100%.

وقال أردوغان خلال خطاب ألقاه، في المجمع الرئاسي بأنقرة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ81 لوفاة المؤسس مصطفى كمال أتاتورك أنه كان لدى تركيا 62 مشروعاً في مجال الصناعات الدفاعية، عند مطلع الألفية الثالثة، وأنها اليوم تمتلك أكثر من 700 مشروع، بميزانية تبلغ 60 مليار دولار.

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هذا وأعرب الرئيس التركي عن أمله في رؤية المقاتلة الحربية التركية محلية الصنع في الأجواء، مع حلول عام 2023.

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