«أردوغان»: تدخلنا في ليبيا كان إلى جانب الشرعية وحال دون تقسيمها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ تدخل تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا حال دون انقسام هذا البلد.

أردوغان وخلال كلمته أمام المشاركين في المؤتمر ال14 للسفراء الأتراك في المجمع الرئاسي بأنقرة، ذكر أنّ تركيا أصبحت «دولة تحدد قواعد اللعبة» وتضع بصمتها على العلاقات الدولية.

وأفاد أردوغان أنّ «تركيا أصبحت دولة تحدد قواعد اللعبة وتضع بصمتها على العلاقات الدولية ويطرق الجميع بابها في العديد من القضايا الهامة ويحظى موقفها بمتابعة وثيقة».

ةشدد أردوغان حرص تركيا على زيادة عدد أصدقائها أكثر، قائلا: «ليس لدينا مسألة مع أحد لا يمكن حلها ولا سيما جيراننا».

وقال «هدفنا في الفترة الجديدة، التي نرمز إليها بقرن تركيا، هو إقامة حزام سلام واستقرار وازدهار في محيط بلادنا»، مشيرا أنّ الحوار والدبلوماسية سيكونان أهم أداتين في هذا الإطار.