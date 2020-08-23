أردوغان: تركيا تواصل مسيرة الصناعات الدفاعية بكل تصميم

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنهم سيصبحون منتجين رئيسيين في الصناعات الدفاعية.

وفي كلمة له اليوم الأحد، خلال مراسم تسليم أنظمة بحرية جديدة للقوات المسلحة، في حوض بناء السفن بمنطقة توزلا بإسطنبول، نوه أردوغان بأن بلاده لن تستورد المستقبل أيا من المنتجات الحساسة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الرئيس التركي قوله، إن القوات البحرية تسلمت اليوم قاربين للتدخل السريع والغوص، وقاربين هجوميين للفرق الغواصة، و8 قوارب للدوريات السريعة.

وأضاف يقول: “نريد أن نكون منتجين وليس مستهلكين، وعلينا الانتقال إلى مرحلة أعلى في الصناعات الدفاعية”.

وتابع: “هدفنا تطوير صناعاتنا الدفاعية بحيث لا نستورد المنتجات الحساسة”.

وأردف: “علينا إحراز المزيد من التقدم وإنتاج الأحدث على صعيد الصناعات الدفاعية”.

وشدّد أردوغان على أن تركيا تواصل مسيرتها في مجال الصناعات الدفاعية المحلية بكل تصميم.

وأكد على أنه لا يمكن لأي أمة لا تتمتع بالقوة والاستقلالية في الصناعات الدفاعية النظر بثقة إلى مستقبلها.

ولفت إلى أن تركيا بين 10 بلدان تُصمم وتصنع سفنها الحربية بنفسها حول العالم.

وأضاف: “هدفنا الوصول لتنفيذ مهمات مشتركة للقوات البرية والبحرية والجوية معززة بالمسيّرات التقليدية والمسلحة والهجومية والمركبات البحرية المسيّرة وذاتية القيادة”.

من ناحية أخرى قال أردوغان: “المنزعجون من قوة بلادنا يحاولون مابوسعهم جر تركيا إلى مستنقع عدم الاستقرار”.

وأردف: “ماضون في إحباط الهجمات التي تستهدف دولة القانون والديمقراطية”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الاستقلال التكنولوجي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، لتحقيق الردع على الصعيد الدولي، من خلال تلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية للبلاد.

ولفت إلى أن تركيا تقع في قلب منطقة تشهد أكثر الصراعات والأزمات السياسية والتجاذبات والتوترات في العالم، ما يحتم عليها التحلي بالقوة في كافة المجالات من أجل الصمود في هكذا وضع جيوسياسي حساس.

وأشار إلى أنه إذا كانت تركيا تستطيع اليوم تنفيذ سياساتها في جغرافيا واسعة، تمتد من شرق المتوسط إلى بحر إيجه ومن البحر الأسود إلى البلقان والقوقاز وإفريقيا، فإن الفضل في ذلك يعود إلى المستوى المتقدم الذي وصلت اليه البلاد سياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا.