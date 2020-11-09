أردوغان: تركيا ساهمت في انعاش آمال الحل السياسي الليبي

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده ساهمت في إنعاش آمال الحل السياسي في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة، اليوم الاثني، خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ12 المنعقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أردوغان قوله: “التدخل التركي في الوقت المناسب ساهم في انتعاش آمال الحل السياسي اليوم في ليبيا”.

وأضاف أن تركيا تتحمل عبء أي تطور في شرق المتوسط وأنه من غير الممكن قبول تجاهلها عندما يتعلق الأمر بالموارد الطبيعية.

وأعرب عن اعتقاده بأن أخبارا جيدة سترد من الأنشطة البحثية الجارية في شرق المتوسط.