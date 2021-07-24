أردوغان: تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها دون أي إذعان لتهديد وترهيب

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،، على أن أنقرة ستواصل الدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي دون أي إذعان لتهديد وترهيب وابتزاز بعض الدوائر.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية الـ98 لتوقيع “معاهدة لوزان للسلام”.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أردوغان قوله: “نواصل إحباط المؤامرات الخائنة التي تستهدف وحدة وسلامة بلادنا واستقرار وسلامة ورخاء أمتنا”.

وأضاف: “عازمون على دخول عام 2023 الذي سنحيي فيه مئوية جمهوريتنا كدولة قوية ومستقلة تنعم بالرفاه اقتصاديا وعسكريا وسياسيا ودبلوماسيا”.

وأردف: “النجاحات الحاسمة التي حققناها في مختلف الساحات، بدءا من سوريا وليبيا، مرورا بشرق البحر المتوسط ​​وصولا إلى مكافحة الإرهاب، هي أوضح مؤشر على إرادتنا لحماية حقوق بلادنا ومصالحها”.

واستطرد: “لن تذعن تركيا لتهديد وترهيب وابتزاز بعض الدوائر في أي من ساحات نضالها، وستواصل الدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي”.

وأكد أردوغان أن كفاح الأمة التركية من أجل الاستقلال توج بالنصر رغم الصعوبات وقلة الإمكانات، وحظي باعتراف دولي عبر “معاهدة لوزان للسلام”.

وجرى توقيع “معاهدة لوزان” في 24 يوليو 1923، بمدينة لوزان السويسرية، بين الحلفاء والقوى الوطنية التركية المنتصرة في حرب الاستقلال.

وتم إثر المعاهدة ترسيم الحدود بين تركيا واليونان، والاعتراف بالجمهورية عقب حرب الاستقلال بقيادة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ضد قوات الحلفاء عام 1919 وتحديد وضع الأقلية التركية في اليونان.