أردوغان: تركيا مستعدة لضمان سيادة لبنان بعد انتهاء «مهمة اليونيفيل»

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده مستعدة للمشاركة في جميع المبادرات الرامية إلى ضمان سيادة لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، مشددًا على استمرار الدعم التركي لتعزيز قدرات الدولة اللبنانية.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، عقب مباحثات جمعتهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “انتهاء ولاية اليونيفيل سيشكل تطورًا مهمًا، وعقب انسحاب القوة الدولية الحالية، ترغب تركيا في المشاركة في جميع المبادرات التي ستُتخذ لدعم الأمن في المنطقة وضمان سيادة لبنان”.

وأضاف: “دعمنا للقوات المسلحة اللبنانية في المجال الأمني سيستمر أيضًا”، مؤكدًا استعداد تركيا للمساهمة “في إعادة إعمار جنوب لبنان، الذي تضرر بشدة من الهجمات الإسرائيلية”.

كما أكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل تقديم الدعم لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان، إلى جانب استمرار المساعدات الإنسانية والفنية، مشددًا على أن أنقرة تتابع عن كثب المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى وضع حد للعدوان والاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي تصريحات أردوغان في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مستقبل مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، بعدما حدد مجلس الأمن الدولي شهر ديسمبر 2026 موعدًا لانتهاء ولايتها الحالية.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون رحب، في أواخر يونيو، بإعلان فرنسا وإيطاليا العمل على تشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات ليحل محل قوة “اليونيفيل” بعد انتهاء مهامها.

وتنتشر قوة “اليونيفيل” في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتضم نحو 7500 عنصر من قوات حفظ السلام يمثلون قرابة 50 دولة، وتعمل في المناطق المحاذية للحدود مع إسرائيل، ضمن مهمة تهدف إلى مراقبة وقف الأعمال العدائية ودعم الاستقرار في الجنوب اللبناني.