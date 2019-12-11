الرئيسية | ليبيا

أردوغان.. جاهزون الي إرسال قوات تركية إذا طلبت حكومة السراج

عين ليبيا | آخر تحديث: 11 ديسمبر 2019 - 10:49
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
الرئيس التركي جاهز لارسال قوات لطرابلس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء،  بالإمكان إرسال قوات تركية إلى طرابلس لدعم  العاصمة الليبية، إذا طلبت  حكومة فائز السراج ذلك.

وقال أردوغان في تصريح تلفزيوني: “فيما يتعلق بإرسال جنود. إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري”.

وإضافة إلى الاتفاق العسكري، أبرمت تركيا وحكومة طرابلس في 27 نوفمبر اتفاقاً ينصّ على ترسيم الحدود البحرية ويسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط تطالب بها دول أخرى خصوصاً اليونان.

وقال أردوغان مساء الاثنين إن تركيا وليبيا قد تقومان بأنشطة تنقيب مشتركة عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، قبالة شواطئ قبرص في منطقة تضمّ حقول غاز كبيرة، بموجب الاتفاق.

محتوى ذو صلة
سيالة: قرار اليونان حول مغادرة السفير الليبي أراضيها أمر غير مقبول
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص