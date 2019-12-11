أردوغان.. جاهزون الي إرسال قوات تركية إذا طلبت حكومة السراج

وقال أردوغان في تصريح تلفزيوني: “فيما يتعلق بإرسال جنود. إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري”.

وإضافة إلى الاتفاق العسكري، أبرمت تركيا وحكومة طرابلس في 27 نوفمبر اتفاقاً ينصّ على ترسيم الحدود البحرية ويسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط تطالب بها دول أخرى خصوصاً اليونان.

وقال أردوغان مساء الاثنين إن تركيا وليبيا قد تقومان بأنشطة تنقيب مشتركة عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، قبالة شواطئ قبرص في منطقة تضمّ حقول غاز كبيرة، بموجب الاتفاق.