أردوغان: حان الوقت لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وإخضاعها للعقوبات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصول السفينة التركية السابعة عشرة المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى ميناء العريش المصري لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة، مؤكداً استمرار تركيا في إرسال المساعدات دون توقف.

وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أردوغان على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من جولته الخليجية، حيث شدد على ضرورة تحويل الأقوال إلى أفعال على الصعيد الدولي، مؤكداً أن الضغط الدبلوماسي الكافي على إسرائيل أصبح أمراً أساسياً.

ودعا أردوغان المجتمع الدولي إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل وإخضاعها للعقوبات، لضمان التزامها الكامل بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن حركة حماس تلتزم بالاتفاق بينما تواصل إسرائيل انتهاكاته.

كما أعرب أردوغان عن ثقته بأن قطاع غزة سيشهد التعافي قريبًا، مؤكداً استعداد تركيا لتلبية احتياجات القطاع والمساهمة في إعادة إعماره وإنعاشه، في ظل الحصار الإسرائيلي الذي وصفه بـ”اللاإنساني”.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصاعد جهود الإغاثة الدولية، وسط دعوات متكررة من المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وإعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع المستمر.