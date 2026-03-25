أردوغان: حرب إيران هي حرب نتنياهو والعالم يدفع ثمنها

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار الحرب الدائرة في المنطقة، معتبراً أن الحرب على إيران ترتبط بمصالح سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت يدفع فيه العالم بأسره ثمن تداعياتها.

وأوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأناضول، أن تركيا تتعامل مع التطورات الإقليمية بحذر وروية، مؤكداً أن أنقرة لن تنجر إلى ما وصفها بالمكائد أو المؤامرات التي تسعى أطراف إلى جرها إليها.

وقال إن بلاده تدير المرحلة الحالية بحكمة، مع الالتزام بمبادئ الأخوة وحسن الجوار، في إشارة إلى سياسة أنقرة الرامية إلى تجنب الانخراط في الصراعات الإقليمية المتصاعدة.

وأشار أردوغان إلى أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى اضطرابات اقتصادية عالمية خطيرة، محذراً من انعكاسات هذا التطور على الاقتصاد الدولي في ظل استمرار التوتر العسكري في المنطقة.

وأضاف أن الأيام الخمسة والعشرين الماضية كشفت حجم التأثير العالمي للحرب، مؤكداً أن المجتمع الدولي بأكمله يدفع ثمنها، بينما يعاني نحو 8 مليارات إنسان من تداعياتها الاقتصادية والسياسية.

وشدد على ضرورة إيقاف ما وصفها بشبكة المجازر التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أن وقف الحرب يمثل خطوة أساسية لحماية استقرار المنطقة وخدمة الإنسانية.

ودعا الرئيس التركي إلى اتخاذ مواقف دولية شجاعة واستباقية لوقف التصعيد، مؤكداً أن استمرار الحرب غير القانونية سيترك أضراراً عميقة في الاقتصاد العالمي قد يستغرق إصلاحها سنوات طويلة.

كما شدد على أهمية فتح قنوات الحوار وإطلاق مفاوضات فعالة تؤدي إلى نتائج ملموسة تسهم في خفض التوتر واحتواء الصراع.

وجاءت تصريحات أردوغان عقب اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة أنقرة، حيث أكد أن تركيا ماضية في سياسة تهدف إلى حماية أمنها واستقرارها مع إبقاء البلاد بعيدة عن دائرة النار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التركي أن بلاده تتخذ موقفاً حازماً تجاه أي انتهاك قد يطال مجالها الجوي، مشيراً إلى أن أنقرة تواصل تعزيز قدراتها الأمنية بالتوازي مع حماية سيادتها الوطنية.

وقال إن تركيا تعمل على تعزيز أمن وسلامة شعبها، مع الاستمرار في تطوير قدراتها الدفاعية، مؤكداً أن البلاد تسير بثبات نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية بفضل مؤسسات تمتلك الخبرة والكفاءة.