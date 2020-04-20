أردوغان: حفتر انقلابي ويقوم منذ زمن طويل بارتكاب جرائم حرب في بلاده

أكد الرئيس التركي رجب طب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده ستواصل إفساد “المؤمرات في البحر المتوسط” بقوتها المستمدة من القانون الدولي وموقفها الحازم في حماية مصالحها، وفق قوله.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحفي: “الانقلابي خليفة حفتر يرتكب مجازر في ليبيا، وندعو المجتمع الدولي إلى إجباره على إنهاء ما يفعله”.

وتابع: “حفتر” انقلابي ويقوم منذ زمن طويل بارتكاب جرائم حرب في بلاده”.

وأردف: “المكاسب الميدانية التي حققتها الحكومة الشرعية في ليبيا، تظهر بصورة أفضل الوجه الحقيقي للانقلابي حفتر.. ومن هنا أدعو الرأي العام الدولي مرة أخرى، لدعم الحكومة الشرعية بليبيا في مواجهته”.

وأضاف الرئيس التركي: “من الواضح أن حالة الانزعاج من مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع ليبيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط ما تزال قائمة، مع العلم أننا أكملنا المسار المتعلق بالمذكرة من خلال إبلاغ الأمم المتحدة بها”.

​جاء ذلك في خطاب متلفز إلى الشعب عقب ترأس أردوغان اجتماع الحكومة الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وقال “مكافحة جائحة كورونا كانت البند الرئيسي للاجتماع إلى جانب قضايا أمنية إقليمية مهمة، على رأسها المستجدات في سوريا وليبيا وبحر إيجة”.