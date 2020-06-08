أردوغان: حفتر سيكون خارج المعادلة الليبية في أي لحظة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن خليفة حفتر، سيكون “خارج المعادلة في أي لحظة” في ليبيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله، في تصريح لقناة “تي أر تي” التلفزيونية التركية اليوم الاثنين: “وفقا لوجهة نظري والتطورات الأخيرة، فإن حفتر سيكون خارج المعادلة في ليبيا في أي لحظة”.

ولفت أردوغان إلى أن النجاحات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني جعلت حفتر يُجن، مشيراً إلى أن روسيا منزعجة من هذا التقدم.

وفيما يتعلق باتصاله الهاتفي الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أردوغان إن ترامب “أكد نجاح تركيا في مساعيها بليبيا”.

وأشار أردوغان إلى أنه بعد اتصاله مع ترامب يمكن القول إن “مرحلة جديدة” ستبدأ في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، منوهاً بأنه ستكون هناك “خطوات أخرى مقبلة” مثل الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.