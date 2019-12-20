أردوغان: حفتر ليس شرعياً وهناك من يسعى لإضفاء الشرعية عليه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن خليفة حفتر لا يحظى بشرعية سياسية في ليبيا، مُحذّراً من محاولات إضفاء الشرعية عليه، على حساب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليّاً.

ونقلت قناة “تي أر تي” عربي عن أردوغان قوله، في تصريحات للصحفيين عقب زيارته العاصمة الماليزية، في إطار مشاركته في قمة كولاالمبور الإسلامية:

حفتر ليس سياسيّاً شرعيّاً، وهناك من يسعى لإضفاء الشرعية عليه، بينما السراج قائد وممثل شرعي.

وحذّر أردوغان من محاولات جهات تجاهل حكومة فائز السراج المعترف بها دوليّاً، موضحاً أن مصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا، منخرطة في هذا الأمر، كما أعرب عن أسفه لانخراط روسيا أيضاً في هذا الأمر بشكل غير معلن.

وأضاف يقول: