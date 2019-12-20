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أردوغان: حفتر ليس شرعياً وهناك من يسعى لإضفاء الشرعية عليه

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 20 ديسمبر 2019 - 16:33
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أردوغان: لن أكتفي بمشاهدة الأحداث العسكرية في ليبيا. [جيتي]
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن خليفة حفتر لا يحظى بشرعية سياسية في ليبيا، مُحذّراً من محاولات إضفاء الشرعية عليه، على حساب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليّاً.

ونقلت قناة “تي أر تي” عربي عن أردوغان قوله، في تصريحات للصحفيين عقب زيارته العاصمة الماليزية، في إطار مشاركته في قمة كولاالمبور الإسلامية:

حفتر ليس سياسيّاً شرعيّاً، وهناك من يسعى لإضفاء الشرعية عليه، بينما السراج قائد وممثل شرعي.

وحذّر أردوغان من محاولات جهات تجاهل حكومة فائز السراج المعترف بها دوليّاً، موضحاً أن مصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا، منخرطة في هذا الأمر، كما أعرب عن أسفه لانخراط روسيا أيضاً في هذا الأمر بشكل غير معلن.

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وأضاف يقول:

مقاتلي شركة فاغنر يحاربون كمرتزقة إلى جانب مليشيات حفتر، ومعروف من يموّلهم، وبالطبع ليس من الصواب وقوفنا مكتوفي الأيدي أمام وضع كهذا،، لقد فعلنا ما بوسعنا حتى اليوم، وسنواصل ذلك.

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عبدالحق عبدالجبار

دار وخان بدأ ي😭

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