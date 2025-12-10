أردوغان: حل الدولتين الطريق الوحيد لسلام دائم في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أن الطريق إلى سلام عادل ودائم في غزة يمر عبر تعزيز وقف إطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين، مشددًا على أن هذا النهج يمثل السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة في القطاع.

وجاءت تصريحات أردوغان في رسالة نشرتها دائرة الاتصال الرئاسية التركية على حسابها في منصة “إكس”، بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم حقوق الإنسان العالمي 10 ديسمبر 2025، وأشار فيها إلى الوضع في غزة كدليل صارخ على انتهاكات حقوق الإنسان.

ووصف الرئيس التركي ما أسماه “الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني”، بأنها مؤشر على الانتهاك الجسيم للقيم الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معربًا عن أسفه لاستمرار المظالم في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة رغم جهود المجتمع الدولي.

وأضاف أردوغان أن إعادة إعمار غزة، التي تحولت إلى كومة ضخمة من الأنقاض، هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الإنسانية تجاه الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار بهجمات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 370 فلسطينيًا منذ 11 أكتوبر 2025، محذرًا من مخاطر جر القطاع إلى صراع جديد، ومؤكدًا أهمية تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لمنع ذلك.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وتلاه إعلان تثبيت وقف إطلاق النار في 13 أكتوبر 2025 بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي شمل الإفراج عن جميع الرهائن الفلسطينيين الـ 20، مقابل إطلاق إسرائيل نحو 2000 معتقل فلسطيني.