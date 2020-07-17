أردوغان: خطوات مصر في ليبيا غير مشروعة والإمارات تقوم بأعمال قرصنة

ندّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بموقف مصر والإمارات الداعم لقوات حفتر، عقب لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع شيوخ القبائل الليبية.

وتقدم تركيا دعماً عسكرياً لحكومة الوفاق الوطني، حسب اتفاقية أمنية بين البلدين، فيما تدعم مصر والإمارات وروسيا خصومها في إدارة منافسة مقرها شرق البلاد.

وحيث شهدت الأسابيع الماضية تقدما عسكريا كبيرا لقوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق ملحقة هزائم متتالية بقوات حفتر الذي كانت تسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس.

هذا وقد دعا بعض النواب في برلمان طبرق هذا الأسبوع مصر للتدخل في الصراع. واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، شيوخ القبائل الليبية، مبدياً استعداده لمواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي.

ولدى سؤاله عن إمكانية تدخل مصر، قال أردوغان إن تركيا ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأضاف:

الخطوات التي تتخذها مصر في هذا الخصوص، خاصة تحيزهم للانقلابي حفتر يظهر أنهم في عملية غير مشروعة.

كما وصف التوجه الذي تتبناه الإمارات في القضية بأنه من أعمال ”القرصنة“.