«أردوغان» رافضاً تهديدات واشنطن: لا تعرفون مع من تتعاملون

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، عن رفضه تهديدات الولايات المتحدة بشأن استخدام بلاده منظومة “إس-400” الدفاعية الروسية، متحديا واشنطن بالقول “أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله، في كلمة بمؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية ملاطية، مستنكرا التهديدات: “لسنا دولة قبلية، بل تركيا”.

وقال أردوغان إن تركيا دفعت ثمن مقاتلات “إف-35” لكن الجانب الأمريكي لم يسلمها وقام بتوجيه التهديدات لإعادة منظومة “إس-400” إلى روسيا.

ولفت إلى أنه طلب عندما كان رئيسًا للوزراء شراء طائرات بدون طيار من الولايات المتحدة، لكن الأخيرة رفضت وهو ما جعل تركيا تطور هذه الطائرات بنفسها.

وشدّد على أن تركيا باتت تشكل نموذجا في العالم على صعيد الطائرات بدون طيار الهجومية، والآن تحاول بعض الدول عرقلتها في هذا الإطار.

كما استنكر أردوغان منشورا عنصريا لنائب بالبرلمان الهولندي، قائلا: “عليك أن تعرف حدودك أولًا”.

وأضاف: “الفاشية غير موجودة في قاموسنا، بل هي في قاموسكم، والعدالة الاجتماعية قائمة عندنا”.

وحول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضد تركيا والإسلام، قال أردوغان: “ذاك الشخص الذي على رأس فرنسا فقد صوابه في الآونة الأخيرة، فهو ينشغل بأردوغان ليلًا ونهارًا”.

وتابع مخاطبًا ماكرون: “انظر إلى نفسك أولًا، والمكان الذي تسير إليه”.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي يُعاني من مرض، وعليه الخضوع لاختبار طبي، حسب وصفه.

وأشر أردوغان إلى أن تركيا هي البلد الأكثر استضافة للاجئين حول العالم، والأكثر تقديمًا للمساعدات الإنسانية بالنظر إلى دخلها القومي، وهي تفتخر بذلك.

وأكّد أن بلاده أحبطت مؤامرات القوى التي حولت العالم إلى مكان لا يمكن العيش فيه، وأظهرت الوجه الحقيقي لهذه القوى، وأن هذا هو السبب الكامن وراء استهدافها.