أردوغان: سأزور غزة قريبا دعماً للسلام العادل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا أكبر من حدودها الجغرافية، مشددًا على الدور الإقليمي المتزايد لبلاده والتزامها الثابت بدعم السلام العادل، خصوصًا في قطاع غزة.

وجاءت هذه التصريحات خلال كلمته في “اجتماع المجلس الاستشاري الإقليمي الموسع لحزب العدالة والتنمية” في مدينة ريزا شمال شرق تركيا.

وقال أردوغان في خطابه: “تركيا أكبر من تركيا الجغرافية الحالية، أكبر من مساحة الجمهورية التركية كأرض، لأن قيمها ومسؤولياتها تتجاوز الحدود.”

وأوضح أن بلاده تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل، مؤكدًا أن تركيا أصبحت عنصرًا مؤثرًا في التطورات الإقليمية بفضل دبلوماسيتها وسياستها الخارجية.

فيما يتعلق بالأوضاع في غزة، أشاد أردوغان بالاتفاق الأخير الذي أوقف حالة الحرب، واصفًا إياه بـ “خطوة نحو السلام العادل”.

وأضاف: “للمرة الأولى، تتبسّم الوجوه في غزة بعد عامين من الدمار والوحشية”، معربًا عن شكره للدول التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.

كما أكد أن زيارته إلى غزة ستكون قريبة، قائلا: “سأذهب إلى غزة أولًا، ثم أنتم”، مخاطبًا أنصاره.

ودعا الرئيس التركي إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاقات والابتعاد عن أي خطوة قد تهدد الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عراقيل، مؤكدًا أن “الحل الجذري يكمن في حل الدولتين.”

كما وجه أردوغان شكره لجهاز الاستخبارات التركي الذي ساهم في نجاح الاتفاق، مؤكدًا أن بلاده ستستمر في دعم السلام العادل والدفاع عن غزة ضد ما وصفه بالإبادة الجماعية.