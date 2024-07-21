«أردوغان»: سنبني قاعدة عسكرية في شمال قبرص إذا دعت الحاجة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة لإقامة قاعدة عسكرية بحرية في شمال قبرص «إذا دعت الحاجة».

وقال أردوغان، في الطائرة التي كانت تقلّه عائدا من قبرص «إذا دعت الحاجة، يمكننا بناء قاعدة ومنشآت بحرية في الشمال». نحن أيضا لدينا البحر»، متهما اليونان بالسعي إلى إقامة قاعدة مماثلة في الجزيرة.

وتابع: لا نرى أنه من الممكن بدء عملية مفاوضات جديدة في قبرص من دون إنشاء معادلة يجلس فيها الطرفان (التركي والرومي) على الطاولة على قدم المساواة، معربا عن امتعاضه من وصف وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس الوجود التركي في جزيرة قبرص بـ«الاحتلال»، وأكد أنه يتوجب على رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن يُلزم وزير دفاعه حدوده.

وأمس السبت، أعرب أردوغان، عن استعداد بلاده للتفاوض وضمان السلام في قبرص، مؤكدا أن الحل الفيدرالي لم يعد ممكناً في الجزيرة المقسمة إلى شطرين منذ 1974.

وقال أردوغان في كلمة خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ50 لـ«عملية السلام» العسكرية في قبرص: «لا يمكن الوصول إلى أي حل عبر تجاهل الحقائق في قبرص، ونعتقد أن الحل الفيدرالي غير ممكن في الجزيرة».