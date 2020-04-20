أردوغان: سنرتقي بتركيا إلى مكانة مرموقة في النظام العالمي الجديد

تركيا نجحت في إنجاز العديد من المشاريع الضخمة خلال السنوات الأخيرة. [الأناضول]

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم حكومته الارتقاء بتركيا إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي الجديد المرتقب ظهوره عقب تفشي وباء كورونا الجديد، وفق قوله.



جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال مشاركته في افتتاح مدينة باشاك شهير الطبية بالشطر الأوروبي لمدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله، في هذا السياق: “سنرتقي ببلدنا في الفترة المقبلة بإذن الله، من خلال الاستثمارات والأعمال والخدمات الجديدة”.

ونوه بأن تركيا نجحت في إنجاز العديد من المشاريع الضخمة خلال السنوات الـ17 الأخيرة، رغم كافة محاولات العرقلة والإفشال.

وأشار إلى أن بلاده نجحت في التغلب على مشكلة تأمين أجهزة تنفس، في مرحلة يواجه العالم فيها صعوبات للحصول عليها لعلاج مرضى كورونا.

وتابع قائلا: “نجاحاتنا تستند بالدرجة الأولى إلى البنية التحتية القوية التي أسسناها، والمنشآت التي أنجزناها، لها أهمية كبيرة في تطور بلدنا وارتقائه”.

وأوضح الرئيس التركي أن حزب العدالة والتنمية تعهد عندما استلم حكم البلاد، بتطوير تركيا في مجالات التعليم والصحة والقضاء والأمن.

ولفت إلى أن عامة الشعب التركي باتوا يخضعون للضمان الصحي العام، مشيرا أن الدولة تكفلت بتسديد مستحقات الضمان الصحي للشرائح الفقيرة.

وفيما يخص إنشاء مستشفيين جديدين في مطار أتاتورك ومنطقة سنجاق تبه بإسطنبول، قال أردوغان إن هذين المستشفيين سيلبيان احتياجات الفترة الحالية واحتياجات ما بعد 10 أعوام.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا تقدم الرعاية الصحية للكثير من مواطنيها مجانا، في حين يحصل مواطنو الدول المتقدمة للخدمات الصحية بأموال باهظة.

وأردف قائلا: “عندما نقول لأصدقائنا في الغرب أننا نقدم الرعاية الصحية لنحو مليون ونصف مواطن في منازلهم مجانا، يجدون صعوبة في تصديق هذا الأمر”.

وأكد أن حكومته تسعى لتحقيق الأهداف المنشودة لعام 2023، وترك ميراث قوي للجيل المقبل، حسب وصفه.

هذا وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، مدينة باشاك شهير الطبية في الشطر الأوروبي لمدينة اسطنبول.

وبدأ افتتاح المدينة الطبية بعرض وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أقسام المدينة الطبية وأحدث الأجهزة المتوفرة فيها.

وأوضح قوجة أن المدن الطبية من “أهم أدواتنا في مكافحة وباء كورونا”

وأضاف: “تم تصنيع جهاز تنفس محلي الصنع وجاهز للاستخدام اعتبارا من اليوم”.

وأشار إلى أنه يمكن تحويل كافة الأسِرّة في مستشفى “باشاك شهير” إلى وحدات عناية مشددة عند اللزوم.

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