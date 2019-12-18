أردوغان: سنعمل على تسريع التعاون مع ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا.

وأوضح أردوغان في تصريحات، أنه عبر للجانب الليبي عن استعداد أنقرة لمساعدة حكومة الوفاق في أي لحظة إذا الأمر ذلك.

يأتي ذلك بعد أن جدد أردوغان في وقت سابق، استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك في إطار مذكرة التفاهم الأمني بين البلدين.

هذا ووافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الاثنين الماتضي، على مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن التعاون الأمني والعسكري في مجالات الأمن والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية واللوجستيات ونقل الخبرات، بالإضافة إلى تأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل.