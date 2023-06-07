أردوغان: سنعيد طرح مقترح تعديل الدستور على البرلمان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتزام حكومته إعادة طرح مقترح سابق لتعديل الدستور على البرلمان.

وأوضح أردوغان عقب رئاسته الاجتماع الأول للحكومة الجديدة في المجمع الرئاسي بأنقرة، أنّه سيتم عرض مجددا على البرلمان المقترح الخاص بالتعديل الدستوري الذي طرحه على جدول أعماله قبل الانتخابات.

وأكد أردوغان على أنّ الرؤية المتمثلة بـ«قرن تركيا» ستكون قائمة على «الاستقرار والثقة».

وأشار أردوغان أنّ الحكومة في اجتماعها اتفقت على إعلان يومي 26 و27 يونيو الجاري إجازة إدارية لتصبح عطلة عيد الأضحى المبارك 9 أيام.

الجدير بالذكر أنّ الرئيس التركي أكد في خطاب مراسم تنصيبه، طرح مقترح تعديل الدستور تحت قبة البرلمان قائلا: «سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري».