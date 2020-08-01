أردوغان: سنكثر أصدقاءنا ونقلل خصومنا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيواصل العمل لإكثار عدد أصدقائه، والتقليل من خصومه الداخليين.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، بتقنية الفيديو، خلال مشاركته في برنامج معايدة بمناسبة عيد الأضحى المُبارك، مع فروع حزبه في الولايات الأخرى.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله، إن الكعبة الشريفة تشعر بالحزن بسبب أداء عدد محدود من المسلمين فريضة الحج للعام الحالي بسبب جائحة كورونا.

كما لفت إلى أن الكثير من المسلمين المظلومين حول العالم بدءا من سوريا وفلسطين حتى أراكان وأقليم تركستان يقضون عيد الأضحى وسط مشاعر من الحزب والأسى.

وأشار إلى أن تركيا باتت في ظل 18 عاما من حكم العدالة والتنمية، بمثابة مصدر أمل لكافة المظلومين في المنطقة وحول العالم، ودولة تدافع عن حقوقهم.

وشدّد الرئيس التركي على أنه تقع على عاتق كافة أعضاء الحزب مسؤوليات كبيرة في سبيل الدفاع عن القضية، والمضي بها قدما نحو الأمام.

وأضاف أردوغان “إن من يرى نفسه أعلى مقاما من الشعب، ويكسر قلوب أبناء الشعب، ويسعى لتحقيق مصلحته الشخصية ومنفعة محيطه بدلا من خدمة الشعب، لا يمكنه أن يصبح عضوا في العدالة والتنمية”.

وأردف “سنكثر من أصدقائنا، ونقلل من أعدائنا، وإن سبب وجود العدالة والتنمية، وتواجدنا في مناصبنا، وتعليق الكثير من الناس آمالهم علينا، واحد”.

وتابع قائلا “نريد أن يكون مؤتمر حزب العدالة والتنمية القادم بمثابة قيامة وولادة جديدة بالنسبة لنا”.

وفيما يخص آيا صوفيا، أفاد أردوغان “بأن إعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة في 24 يوليو بعد 86 عاما، زاد من سعادة وبهجة عيد الأضحى المبارك”.

وأكد على التزام حزبه بمبدأ “علم واحد، وشعب واحد، ودولة واحدة، ووطن واحد”، في مسيرته نحو المستقبل، متقدما بالتهاني لكافة أعضاء الحزب، وأبناء الشعب التركي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.