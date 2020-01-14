أردوغان: سنلقن حفتر درساً إن واصل هجومه على طرابلس

أردوغان: حفتر فر دون توقيع الاتفاق. [الأناضول]

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن خليفة حفتر فر هاربا من موسكو دون توقيع اتفاق وقف النار، متوعدا بتلقينه درسا إن واصل هجومه على طرابلس، وفق قوله.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان:

تركيا لن تتردد في تلقين حفتر الدرس اللازم في حال واصل اعتداءه على أشقائنا الليبيين والحكومة الشرعية للبلاد.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق تبنت موقفا بناء وتصالحيا في محادثات موسكو.

وأكد الرئيس التركي أن حفتر وافق في بادئ الأمر في موسكو على اتفاق الهدنة في ليبيا ثم فر هاربا، مشددا على أن مسؤولية توقيعه تقع على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفريقه من الآن فصاعدا.

ونوه أردوغان بأنه لا يمكن لأنقرة البقاء مكتوفة الأيدي حيال ما يحدث في ليبيا، والذين يلطخون ليبيا بالدم والنار، يظهرون في الوقت نفسه حقدهم تجاه تركيا، حسب قوله.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده لا تسعى للمغامرة في سوريا وليبيا والبحر المتوسط، وأنه ليست لدى بلاده طموحات إمبريالية على الإطلاق، وأنه هدفها الوحيد هو حماية حقوقهم وضمان مستقبلهم ومستقبل أشقائهم.