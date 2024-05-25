أردوغان: سنواصل الضغط على إسرائيل في مجالي التجارة والدبلوماسية!

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “بلاده ستواصل الضغط على إسرائيل في مجالي التجارة والدبلوماسية حتى تنهي حربها في قطاع غزة”.

وأضاف أردوغان، خلال كلمة ألقاها الرئيس في فعالية للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية “دييك”: “إن حكومة بلاده تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع عالم الأعمال التركي، خلال تطبيق قرارها وقف التعاملات التجارية مع إسرائيل للضغط عليها من أجل وقف إطلاق النار بغز”ة.

ووفق وكالة “الأناضول”، أكد أردوغان، “أن تركيا ستواصل الضغط على إسرائيل في مجالي التجارة والدبلوماسية حتى تنهي حكومة بنيامين نتنياهو مجازرها في غزة”.