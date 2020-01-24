أردوغان: سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الليبيين في هذه الأوقات العصيبة

أردوغان: الفوضى ستطال حوض المتوسط ما لم تتحقق التهدئة بليبيا. [الأناضول]

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن الفوضى ستطال كامل حوض البحر الأبيض المتوسط ما لم تتحقق سريعا التهدئة في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة له الجمعة خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية الألمانية، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قول:

في حال لم يتم تحقيق التهدئة في ليبيا بأقرب وقت، فإن حالة الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط بأكمله.

ولفت إلى أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الليبيين في هذه الأوقات العصيبة من أجل ضمان سلامتهم ومستقبل واستقرار بلادهم، وفق قوله.

وأضاف:

نتمنى ألا يُكرر المجتمع الدولي في ليبيا الخطأ الذي ارتكبه في سوريا.

وتابع:

إذا كنا لا نريد ظهور مرتزقة ومنظمات إرهابية كالقاعدة وداعش في ليبيا، فيجب علينا تسريع عملية الحل.

وأردف يقول:

هدفنا الأكبر هو إنهاء هذه الأزمة التي تسببت (للآن) في مقتل أكثر من 2400 شخصاً وإصابة أكثر من 7500 آخرين.

وشدّد على أن تركيا ستدعم بقوة الخطوات المتخذة من أجل تحقيق التسوية والسلام وإيقاف سيل الدموع والدماء في ليبيا، مثلما فعلت في مؤتمر برلين، الأحد الماضي، على حد تعبيره.

واستطرد قائلا: