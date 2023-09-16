أردوغان: سنواصل مساعدة الليبيين حتى يتجاوزوا محنتهم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات لليبيين إثر الفيضانات التي اجتاحت بلادهم وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية بشأن الزلزال والتحول العمراني في مدينة إسطنبول، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وذكّر أردوغان بأن ليبيا التي تربطها بتركيا علاقات تاريخية متجذرة، تعرضت مؤخرا لكارثة ضخمة.

وأضاف أن تصريحات السلطات الليبية والمعلومات التي تلقوها من الميدان تشير إلى أن عدد الوفيات جراء الكارثة بلغ حاليا 12 ألفا، ومرشح للارتفاع.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه فور تلقيه نبأ الكارثة في ليبيا، أصدر التعليمات اللازمة لإدارة الكوارث الطوارئ التركية “آفاد”، والهلال الأحمر والقوات المسلحة والمؤسسات المعنية ذات الصلة لتقديم المساعدة إلى ليبيا.

وأشار الرئيس التركي إلى تخصيص أنقرة 3 طائرات و3 سفن في إطار تقديم الإغاثة الإنسانية لليبيا.

وأردف: “نحن موجودون بكل مواردنا لمواجهة هذه الكارثة في ليببا عبر طائراتنا وسفننا”.

وتابع أردوغان: “بدأت سفينتا سنجقدار وبيرقدار التابعتان لقواتنا البحرية التحرك إلى ليبيا اعتبارا من الليلة الماضية، وتقومان بتسليم إجمالي 122 مركبة إلى ليبيا، بينها 10 سيارات إسعاف، و30 مركبة إنقاذ وتدخل، و12 شاحنة”.

واستطرد: “نرسل أيضا 360 فردا و3 مستشفيات ميدانية، ومختلف المواد الغذائية والصحية والمأوى على متن سفننا.. سنواصل تقديم المساعدات لأشقائنا الليبيين دون انقطاع حتى يتمكنوا من تجاوز هذه الأيام الصعبة في وقت قصير”.