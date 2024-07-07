أردوغان: سنوجه دعوتنا للأسد في أي لحظة على أمل عودة العلاقات

أعلن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» أن أنقرة ستوجه الدعوة للرئيس السوري «بشار الأسد»، وقد تكون في أي لحظة، معربا عن أمله في عودة العلاقات التركية السورية إلى ما كانت عليه.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن «أردوغان» أكد على متن الطائرة خلال رحلة عودته من برلين إلى اسطنبول إننا سنوجه دعوتنا إلى الرئيس السوري، وقد تكون هذه الدعوة في أي لحظة.

مشيرا إلي أن الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» لديه مقاربة بشأن لقائنا مع «الأسد» في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا.

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلي أنه من المحتمل عقد أول لقاء بين أردوغان والأسد منذ 13 عاما في روسيا أو العراق أو إحدى دول الخليج”.

وقبل أيام، أكد الرئيس السوري خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي «ألكسندر لافرنتييف»، على انفتاح بلاده على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى.