أردوغان: سنُرسل مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء

تركيا قدمت مساعدات طبية إلى 55 بلدا. [الأناضول]

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده ستُرسل الثلاثاء مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة إلى الشعب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وبدأ أردوغان كلمته بالدعوة إلى الله أن يجلب شهر رمضان الخير لأمته وللعالم الإسلامي والبشرية جمعاء، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وأشار إلى أن تركيا قدمت مساعدات طبية إلى 55 بلدا لدعمها في مكافحة جائحة كورونا.

وشدّد أردوغان على أن تركيا لم تترد في فتح إمكاناتها أمام أصدقائها بدءا من البلقان وصولا إلى إفريقيا في وقت طلبت الدول المتقدمة الدعم منها.

وأضاف: “سنرسل غدا مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة عبر طائرة نقل عسكرية تركية، وتتضمن المساعدات كمامات ومواد طبية لحماية الوجه والعيون وكمامات إن 95 وملابس واقية ومواد معقمة”.

من جهة أخرى، أكد أردوغان أن تركيا تشهد مع كل يوم يمر انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا، رغم اقتراب مجموع اختبارات كورونا إلى المليون.

وأوضح أن تخطي عدد المتعافين عدد المصابين في الإحصائيات اليومية يُعد أمرا إيجابيا.

وأشار إلى أن نسبة وفيات كورونا في تركيا هي الأدنى في أوروبا من حيث مجموع الإصابات “بفضل نظامنا الصحي الذي يمكنه التعامل مع الجائحة بسهولة بالغة”.

وأوضح أن بلاده أجلت نحو 40 ألف مواطن في الخارج خلال الأيام الماضية لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم، مضيفا “سنجلي 25 ألف مواطن آخرين من 59 بلدا”.

وأضاف: “نجحنا بجهودنا في الخروج من هذه المرحلة الصعبة، وبدأنا في مرحلة تحقيق نتائج ملموسة في كفاحنا ضد جائحة كورونا”.

وشدّد أردوغان على أن تركيا “لم ترفض أو تهمل علاج أي مريض في مستشفياتها”.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في “التغلب على كورونا الذي أصبح كارثة عالمية في نهاية رمضان ونحتفل بعيد مزدوج”.

من ناحية أخرى، أعلن أردوغان فرض حظر تجول في 31 ولاية لمدة 3 أيام اعتبارا من الجمعة المقبل.

وأضاف: “نخطط لمواصة فرض حظر التجوال نهاية كل أسبوع حتى عيد الفطر”.

وبشأن حملة التضامن الوطني لمساعدة متضرري كورونا، قال أردوغان “جمعت مليارا و850 مليون ليرة (نحو 264 مليون دولار)”.

ونوه بأن الحكومة ستوزع 1000 ليرة تركية لكل مواطن يقدم طلبا للمساعدة دون شروط مسبقة.

ولفت إلى أن قيمة الأموال المقدمة ضمن حزمة درع الاستقرار الاقتصادي بلغت 200 مليار ليرة تركية (الدولار 6.98).

وأشار إلى تخصيص صندوق بقيمة 22.3 مليار ليرة لدعم نحو 4 ملايين مواطن من ذوي الدخل الحدود.

وأوضح أن صندوق ثاني بقية 8.4 مليارات ليرة تم تخصيصه لدعم نحو 450 ألف تاجر وصناعي وحرفي.

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