أردوغان: سنُطبق الاتفاقية مع ليبيا ولن نسحب سفننا من المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر المتوسط، وستطبق الاتفاقية التي أبرمتها مع ليبيا بجميع بنودها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بولاية أدرنة شمال غربي البلاد خلال مشاركته بمراسم ربط خط أنابيب الغاز العابر للأناضول “تاناب” مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي “تاب”.

وأضاف أردوغان يقول:

جميع بنود الاتفاقية بين تركيا وليبيا ستدخل حيز التنفيذ أيضا، وأعمال التنقيب التي نقوم بها سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء.

وأكّد أردوغان أن تركيا لن تسحب سفنها من البحر المتوسط إذعانا لصراخ البعض وعويله، وأن السفن والطواقم العاملة على متنها محمية بأقصى الدرجات من قِبل القوات البحرية التركية، وفق قوله.

وأضاف: “لن نتخلى عن حقوقنا ولن نجعل حقوق القبارصة الأتراك لقمة سائغة، كما أننا لن نطالب بشيء ليس من حقنا”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الاتفاقية، التي أبرمتها تركيا وليبيا، ستُطرح أمام البرلمان التركي ليتم الموافقة عليها، ويكتسب الموضوع بُعدًا مختلفا في الفترة القادمة.

وتابع يقول:

الآن بدأوا بتهديد ليبيا،، الاتفاقية أُبرمت وبنودها الأخرى سيتم تطبيقها أيضًا.

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