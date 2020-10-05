أردوغان: سنُقدم كافة أشكال الدعم لرخاء ليبيا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، تأكيده تقديم بلاده كافة أشكال الدعم من أجل رخاء الشعب الليبي.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الوفدان التركي والليبي، أمس الأحد، في قصر وحيد الدين بإسطنبول، العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أردوغان تأكيده، عزم تركيا على تعزيز علاقاتها مع حكومة الوفاق، الممثل الشرعي لليبيا.

وأشار إلى أهمية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بالمتوسط، في الأمم المتحدة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأنه في إطار عملية التشاور والتنسيق وتبادل الآراء بين البلدين، التقى رئيس المجلس فائز السراج، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث جرت محادثات بين الجانبين حضرها مسؤولون كبار من البلدين، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز آفاق التعاون المشترك.

وجدد الجانبان خلال المحادثات التأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية في إطار مخرجات مؤتمر برلين، وفي هذا الصدد قال السراج إنه “في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق السلام على كامل التراب الليبي فإننا سنواصل رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة أي طارئ مستفيدين في ذلك من التجارب السابقة”.

وجرى خلال الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين بحث التعاون الأمني والعسكري وبالأخص في مجال بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم في هذا الشأن، والموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر 2019.

من ناحية ثانية اتفق الجانبان على أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع آفاق التعاون ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا، وإعطاء الأولوية لمساهمة الشركات المتخصصة في مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة والبدء بعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاعي الكهرباء والصحة، لإيجاد حلول جذرية للمشاكل في القطاعين بكفاءة وفي زمن قياسي.

وحضر المحادثات عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير التخطيط د. طاهر الجهيمي، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير الدفاع د. صلاح النمروش، ووزير المالية فرج بومطاري، ومستشار الرئيس للأمن القومي تاج الدين الرزاقي.

وشارك في اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومتحدث حزب العدالة عمر جليك، وكبير مستشاري الرئيس سفر طوران.

[فيديو] رئيس المجلس الرئاسي يجري محادثات مع الرئيس التركي في إسطنبول Gepostet von ‎المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني‎ am Sonntag, 4. Oktober 2020