أردوغان: سنُنهي حقبة انهيار المباني عبر التحول الحضري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستعمل على تسريع مشروع التحول الحضري وإنهاء حقبة انهيار المباني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، من مركز تنسيق الكوارث بقضاء “ألبيستان” بولاية قهرمان مرعش التي ضربها الزلزال.

وبحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء، فقد شدّد أردوغان مجددا على ضرورة الابتعاد عن المباني الخطيرة في مناطق الزلزال وحث المواطنين على مزيد من الحرص.

وأضاف: “سنعمل بما أوتينا من قوة لإنهاء حقبة انهيار المنازل على المواطنين من خلال تسريع مشروع التحول الحضري”.

وأوضح أن “كل من يحاول عرقلة مشاريع التحول الحضري بخطاباته السامة، سيكون بمثابة الذي يطعن الشعب والبلاد من الخلف”.

وتابع: “بينما ننهض بمدننا وقرانا في مناطق الزلزال، فإن مناطقنا الأخرى التي تواجه تهديد الزلازل ستشهد بدورها تحولاً عمرانياً سريعاً”.

وأكد أردوغان أن حكومته كما وفرت منازل جديدة للمواطنين المنكوبين في كوارث طبيعية سابقة دون أن تظلم أحدا ستكرر الأمر نفسه في كافة مناطق الزلزال.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الحكومة ستشرع في غضون أشهر ببناء 309 آلاف مسكن بما في ذلك منازل قروية في عموم منطقة الزلزال.

وأوضح أنه سيتم بناء 83 ألف مسكنا بالإضافة إلى 18 ألفا و681 منزلا قرويا في ولابة قهرمان مرعش في المرحلة الأولى.