أردوغان: سيد «ماكرون» سيكون لديك المزيد من المشاكل معي شخصيًا

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكون سيكون لديه المزيد من المشاكل معه شخصياً.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أردوغان قوله، مخاطباً الرئيس الفرنسي: “سيد ماكرون سيكون لديك المزيد من المشاكل معي شخصيا”.

وتابع: “لا تمتلك معلومات تاريخية وتجهل حتى تاريخ فرنسا، فدعك من الانشغال بتركيا وشعبها”.

جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة بمناسبة الذكرى الأربعين للانقلاب العسكري في 12 سبتمبر 1980 يوم السبت في إسطنبول التركية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن فرنسا تريد الدخول إلى ليبيا من أجل النفط، وقال: “فرنسا تريد الدخول إلى ليبيا من أجل النفط.. تاريخ إفريقيا هو تاريخ فرنسا وأنتم من ارتكب المجازر في الجزائر ورواندا وليبيا”.

وفيما يتعلق بالانقلابات العسكرية التي شهدتها تركيا، قال أردوغان: “لم يلبِ أي من الانقلابات العسكرية، التي تم ارتكابها أو القيام بها في تاريخ تركيا مصالح الشعب والدولة، ولا يمكن أن يكون مصدر فخر.. كل انقلاب أو محاولة انقلاب عاشتها تركيا حتى اليوم ليست مشروعة وغير شريفة”.

ونوه بأن معارضي أنقرة يبذلون قصارى جهدهم لعقود عديدة لإبعاد تركيا عن طريق التنمية، مشيرا إلى إن دورة الانقلابات العسكرية والخطط الجديدة للإطاحة العنيفة بالحكومة كانت محسوبة لهذا الغرض.

وأضاف: “لا شك أن أحدهم كان ينتظر ليقول “نجح صبياننا” مرة أخرى ليلة 15 يوليو 2016.. الانقلاب كان دائمًا أداة لا غنى عنها لغير الراغبين في مواجهة العواقب الوخيمة للتدخلات المباشرة في تركيا”.

كما وجه أردوغان تحذيرا صارما إلى اليونان، على خلفية تصعيد الخلافات بين أنقرة وأثينا في شرق المتوسط، محذرا سلطات هذه الدولة من عواقب “ممارساتها الخاطئة”.

وخاطب الرئيس التركي اليونانيين بالقول: “تقومون بأعمال خاطئة فلا تسلكوا هذه الطرق وإلا ستواجهون عزلة شديدة”.

وأوضح أن اليونان تخاطب تركيا بالجارة وقتما تشاء، داعيا إياها لمنح علاقات الجوار حقها، وعدم سلوك طرق خاطئة.