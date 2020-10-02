أردوغان: سيستمر النضال حتى تُحرر أذربيجان «قره باغ»

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن النضال في أذربيجان سيستمر حتى تحرير إقليم “قره باغ” المحتل من قِبل أرمينيا.

وأفاد أردوغان في كلمة خلال افتتاح مستشفى قونية الطبي، اليوم الجمعة، أن محاولات حصار تركيا تتكشف وأنها لن تنجح في تحقيق أهدافها.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الرئيس التركي قوله، إنه بالنظر لأماكن الأزمات الممتدة من سوريا إلى المتوسط والقوقاز تتكشف المحاولات الرامية لحصار تركيا.

وأوضح أن تركيا تحرص على قوتها ووحدتها وعزمها على إحباط كل ذلك، وفق قوله.

وبدأت المعارك في منطقة قره باغ المتنازع عليها، يوم 27 من الشهر الماضي، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عملية عسكرية على طول خط التماس في منطقة قره باغ، وقالت إنها عملية هجوم مضاد، ردا على الاستفزازات من الجانب الأرمني.