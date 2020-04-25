أردوغان: عازمون على إرساء الاستقرار في بلادنا رغم الصعوبات

الهدف الرئيسي للحكومة إرساء الاستقرار وصون سيادة البلاد وتحقيق السلام في العالم. [أرشيفية/الأناضول]

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهدف الرئيسي لحكومته إرساء الاستقرار وصون سيادة البلاد وتحقيق السلام في العالم، رغم كافة الصعوبات التي تواجهها.

جاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة لمعركة “جناق قلعة” البرية.

ونقلت شبكة “رتك برس” عن أردوغان قوله: “على مدى التاريخ سعينا لصون سيادتنا وتحقيق السلام، وعازمون رغم كل الصعوبات على مواصلة الكفاح من أجل ترسيخ الاستقرار والقيم الإنسانية، بدلاً من الحروب والإرهاب والعنف”.

ودعا أردوغان شعب بلاده للاعتزاز والافتخار بتضحيات الأجداد وبطولات الجنود في معارك جناق قلعة البرية، والذين قدموا أرواحهم للدفاع عن الوطن ورفعة العلم.

وترحم أردوغان على الشهداء والأبطال وعلى رأسهم مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، الذي كان قائدا في تلك المعركة.

وتُحيي تركيا في 18 مارس/آذار من كل عام، الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معركة “جناق قلعة” البحرية، وفي 25 نيسان/أبريل ذكرى المعارك البرية، ضد قوات بريطانية وفرنسية ونيوزيلندية وأسترالية، حاولت احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، لكنها فشلت.

وكانت المعركة التي وقعت بمنطقة “غاليبولي” في جناق قلعة شمال غرب تركيا بمثابة تحول لمصلحة الأتراك، حيث انتصروا فيها على قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى، بحسب شبكة “ترك برس”.

اقترح تصحيحاً