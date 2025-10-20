أردوغان في الخليج.. جولة دبلوماسية لتطوير التعاون مع 3 دول

يجري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدءًا من يوم غد الثلاثاء، جولة إلى ثلاث دول خليجية تلبية لدعوات قادتها.

وتشمل الجولة الكويت وقطر وسلطنة عمان، وذلك في الفترة من 21 حتى 23 أكتوبر الجاري.

ووفقًا لما أعلنه رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، ستشهد الزيارة توقيع اتفاقيات مع مسؤولي الدول الثلاث لتعزيز العلاقات الثنائية.

كما ستتناول الجولة تقييم التعاون القائم بين أنقرة والعواصم الخليجية، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك بين تركيا والدول الخليجية، بما يحقق مصالح جميع الأطراف في مختلف المجالات.