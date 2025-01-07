أردوغان: لا مكان للتنظيمات الإرهابية في سوريا الجديدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد لقاء رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، “إنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل سوريا الجديدة”.

وأضاف أردوغان: “نسعى لمنع التطورات الأخيرة من التسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة”.

وأكد على أن “أنقرة تولي أهمية للحفاظ على استقرار وأمن العراق خاصة في ظل التطورات الجارية في سوريا”.

هذا “ووصل مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية”.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان في بيان لها أن “رئيس حكومة إقليم كوردستان سيبحث خلال اجتماعاته في أنقرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في العراق والمنطقة، خاصة التغيرات التي حدثت في سوريا”.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد “اجتمع آخر مرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في (20 يونيو 2023) في إطار زيارة رسمية له إلى تركيا”.