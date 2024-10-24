أردوغان: لا يمكن الحديث عن السلام دون وقف إراقة الدماء بالشرق الأوسط

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في قمة “بريكس”، اليوم الخميس، على أنه “لا يمكن تحقيق نظام عادل وتنمية على مستوى عالمي إلا من خلال إحلال السلام والأمن خارج حدودنا”، مضيفا: “طالما لم تُوقف إراقة الدماء بالشرق الأوسط لا يمكن الحديث عن العدالة والسلام والتنمية لأجل المستقبل”.

وأضاف: إن “الهجوم الإرهابي الدنيء على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية “توساش” في العاصمة أنقرة زاد من عزيمة وإصرار تركيا على دحر الإرهاب”.

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في قمة “بريكس” المنعقدة في قازان، عاصمة جمهورية تتارستان، التابعة للاتحاد الروسي، أضاف أردوغان: “أشكر كل أصدقائنا الذين قدموا تعازيهم وأعربوا عن تضامنهم معنا إثر الهجوم الإرهابي الغادر في أنقرة أمس”.

وتابع مخاطباً مجموعة بريكس: “أطلقنا مبادرة في الأمم المتحدة من أجل حظر بيع السلاح لإسرائيل، وأثق بالدعم الذي ستقدمونه بهذا الشأن”.

وأمسن أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي قايا، “أن رجلا وامرأة نفذا الهجوم المسلح على مقر شركة “توساش” للصناعات الجوية في العاصمة أنقرة وتم تحييدهما”.