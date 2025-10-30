أردوغان: لا يمكن لأحد أن يدوس القانون مهما كان منصبه

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أحدًا لا يمكنه تجاوز القوانين أو الدوس عليها مهما كان منصبه، في إشارة إلى قضية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المسجون منذ مارس الماضي.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أنقرة إن القضاء يدير العملية القانونية كما ينبغي، مشددًا على أن المؤسسات القضائية في تركيا تعمل باستقلالية وفق الأطر الدستورية.

هذا ويواجه إمام أوغلو، وهو أبرز وجوه المعارضة ومرشح محتمل في أي انتخابات رئاسية مقبلة، اتهامات بالفساد ينفيها هو وحزبه “الشعب الجمهوري”، معتبرين القضية ذات دوافع سياسية.

وكان إمام أوغلو قد فاز بإعادة انتخابه رئيسًا لبلدية إسطنبول في مارس من العام الماضي بفارق كبير عن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما جعل مراقبين يرون في قضيته اختبارًا جديدًا لعلاقة السلطة التنفيذية بالقضاء في تركيا.