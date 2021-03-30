أردوغان: لقاح كورونا التركي سيكون متاحا للبشرية جمعاء

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن لقاح كورونا المحلي سيكون متاحا للبشرية جمعاء عند إتمام تطويره، مشيرًا أن تركيا بذلت منذ بداية الجائحة جهودًا لتعزيز التضامن العالمي والتعاون الدولي.

جاء ذلك في رسالة مسجلة بعث بها أردوغان اليوم الثلاثاء، إلى فعالية نظمتها الأمم المتحدة تحت عنوان “تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده”، بمشاركة رؤساء حكومات ودول.

وأفاد أردوغان أن هناك نحو 100 دولة حول العالم لم تتمكن من الوصول إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف: “هناك بلدان جميع سكانها تقريبًا تلقوا اللقاح، في حين ثمة مليارات من الناس لم يتلقوا الجرعة الأولى بعد وهذا أمر يبعث على القلق”.وفقا للأناضول.

وأشار إلى أنه بات واضحًا أن الوباء لن ينتهي والانتعاش الاقتصادي لن يتحقق دون ضمان الوصول العادل إلى اللقاح.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسي وزراء كندا وجامايكا على مبادرتهم القيّمة.

وفي سياق متصل، عقدت كندا وجامايكا والأمين العام في 28 مايو 2020، حدثًا رفيع المستوى لتوحيد الجهود مع رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية لتمكين مناقشة حلول تمويل ملموسة للصحة والفيروسات وكورونا.

وأوضح أردوغان أنه بعد مرور عام على وباء كورونا تبيّن أن البشرية جمعاء قدرها مشترك في مواجهة المشاكل العالمية.

ولفت إلى أن بلاده بذلت منذ البداية جهودًا في هذا الكفاح، وذلك لتعزيز التضامن العالمي والتعاون الدولي، مشيرًا أن تركيا قدمت ضمن هذا السياق مساعدات ودعما طبيا لـ 157 بلدا و12 منظمة دولية.

وأردف: “لم نترك أشقاءنا الأفارقة لوحدهم في هذه الأيام العصيبة على وجه الخصوص، وخلال الفترة 2009-2019، قدمنا ​​أكثر من 2.5 مليار دولار من المساعدات الإنمائية الرسمية للبلدان الأقل نموا”.

ولفت أردوغان إلى أن تفشي فيروس كورونا كشف مرة أخرى عن التشوهات التي تشوب النظام العالمي، مشيرا أن الدول الأقل نموا تضررت بشكل كبير جراء الوباء.

وتابع: “غياب العدالة الذي أصبح أكثر تجليا مع تفشي الوباء، أخذ منحى أكثر خطورة مع مسألة اللقاح”.