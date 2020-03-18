أردوغان: لنصمد شهرين حتى نتجاوز أزمة كورونا

ارتفع عدد المصابين في تركيا إلى 98. [الأناضول]

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن بلاده ستتجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد خلال شهرين من الآن، وفق قوله.

جاء ذلك في خطاب متلفز عقب اجتماع تنسيقي لمواجهة كورونا في العاصمة أنقرة، الأربعاء.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أردوغان قوله: “لنصمد شهرين حتى نتجاوز الأزمة بأفضل طريقة”.

ونوه بأن بلاده تابعت التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عن كثب منذ البداية، واتخذت التدابير الوقائية في هذا الشأن بالسرعة القصوى.

وأكد أن الدولة سخّرت إمكانياتها من أجل القضاء على تهديد كورونا.

وبيّن الرئيس التركي أن بلاده ستُفعّل حزمة “درع الاستقرار الاقتصادي” المتضمنة تخصيص أموال بقيمة 100 مليار ليرة للتخفيف من آثار كورونا.

كما دعا أردوغان مواطني بلاده إلى مراعاة التدابير الوقائية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا الجديد

هذا وانتهى في وقت سابق اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد، والذي انعقد برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

واستغرق الاجتماع 3 ساعات و50 دقيقة، حيث تم في ختامه اتخاذ تدابير وقائية ضد فيروس كورونا في القاعة التي سيعقد فيها أردوغان المؤتمر الصحفي.

كما تم فحص الحاضرين في القاعة بواسطة الكاميرات الحرارية، ولوحظ اتخاذ تدابير وقائية عديدة من قبل الحاضرين والصحفيين، مثل ارتداء الكمامات، وترك مسافات بين الأشخاص، واستخدام المعقمات باستمرار.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء الثلاثاء، عن تسجيل أول وفاة في بلاده بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أن المصاب المتوفي عمره 89 سنة.

وقال الوزير التركي، إن الفيروس انتقل إلى المتوفى عن طريق موظف لديه زار الصين مؤخرا.

وأشارت وزارة الصحة التركية، إلى تسجيل 51 إصابة جديدة في البلاد بكورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 98.

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