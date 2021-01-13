أردوغان: لن نرضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده “لن ترضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها فوق القانون، فيما يتعلق بمراعاة حقوق شعبه”.

وأفاد أردوغان في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، أن شركات التواصل الاجتماعي لم تنفذ تقريبًا أيًا من قرارات المحاكم التركية بشأن التصدي للحسابات التي تُمجد الإرهاب والعنف.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله: “مثلما لا نسمح بتواجد الإرهاب داخل حدود بلادنا، لا يمكننا القبول بالحملات الدعائية له في العالم الافتراضي”.

وتابع: “لن نرضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها فوق القانون فيما يتعلق بمراعاة حقوق شعبنا”.