أردوغان.. لن نسمح بتحول ليبيا إلى مرتع للمنظمات الإرهابية وبارونات الحرب

لا مكان للحلول العسكرية في ليبيا [RTR]

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من كارثة بسبب “مكافأة المعتدي”، واعدا بألا يسمح بتحويل ليبيا لساحة “بارونات الحرب”.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة: “النهج الذي يكافئ المعتدي ويعاقب المؤيدين للمصالحة والسلام هو نهج سيقود ليبيا إلى كارثة”.

وشدد على أن التطورات في ليبيا تؤثر على الجزائر بشكل مباشر، وتتعرض تركيا للمشاكل بسبب الأزمة السورية ولا يجب أن نسمح بتحول ليبيا إلى مرتع للمنظمات الإرهابية وبارونات الحرب”.

وأضاف أكدنا منذ البداية بأنه لا مكان للحلول العسكرية في ليبيا،و سنواصل العمل من أجل وقف نزيف الدماء في ليبيا والسماح بعودة الحوار، و تركيا تشدد منذ البداية على أن الحلول العسكرية لن تأتي بأي نتيجة في ليبيا”. السياسي”.

وقال إن “الدول الأوروبية وموقفها المتناقض، لها نصيب كبير في تعميق الأزمة الليبية”، وشدد على أهمية متابعة وتنفيذ مخرجات مسار برلين في الميدان.