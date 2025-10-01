أردوغان: لن نسمح بتكرار ما حدث في سوريا سابقا مرة أخرى

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل دعم وحدة أراضي سوريا، معارضًا أي مخطط لتقسيمها.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، قائلاً: “اليوم نقف أمام مخططات تقسيم سوريا بأقوى شكل، ونحافظ على وحدة الأراضي السورية كما كنا منذ البداية”.

وأضاف أن تركيا تستند في سياساتها المستقبلية في سوريا والمنطقة إلى قاعدة تاريخية عمرها ألف عام، مؤكداً: “لن نسمح بتكرار ما حدث في سوريا سابقًا مرة أخرى.. وموقفنا هذا ليس ضد مصالح إخواننا في سوريا، بل هو في صالحهم، ونتحدث عن خطر المنظمات الإرهابية”.

وأشار أردوغان إلى أن المنظمات الإرهابية تحاول التفرقة بين الأكراد والأتراك والعرب، مستندة إلى بعض مراكز القوى والدول، وقال: “لن نسمح أبداً باستغلال إخواننا الأكراد”.

وأكد الرئيس التركي على وحدة الشعب السوري بكافة أعراقه وأديانه، مضيفًا: “لا نفرّق بين الأعراق والألسن والأديان، إن كانوا أكراداً أو أتراكاً أو عرباً، أو سنة أو شيعة أو علويين أو نصيريين.. نحن ركّاب في طريق واحد ومستقبل واحد”.

وشدد أردوغان على قدرة الشعب السوري على تجاوز الصعاب بقدرتها الذاتية، مؤكداً أن “أخوتنا الأزلية والأبدية ستتجاوز كل الصعاب”.