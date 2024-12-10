أردوغان: لن نسمح لأية جهة بتقسيم سوريا والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف القصف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه “بلاده لن تسمح لأية جهة بتقسيم سوريا وسندعم وحدة وسيادة أراضيها”.

وأضاف: “تركيا ستسهل عودة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، ولن نسمح لأي جهة بتحويل سوريا إلى ساحة للصراعات والتنظيمات الإرهابية”.

وقال أردوغان: “وحدة التراب والشعب في سوريا مهمة جدا ومن غير المعقول المخاطرة بها بدعوى وجود منظمة إرهابية ما”.

وأضاف: “لن نسمح بعد اليوم بتقسيم آخر لسوريا، وسنقوم بكل ما يلزم من أجل أن يصل الشعب السوري إلى الأمان والسلام، وأي شخص أو جهة يحاول الاعتداء على سوريا سيجد الشعب السوري أمامه، وسندعم سوريا بكل الوسائل من أجل نهوضها في أسرع وقت”.

وقال: “هناك جهات متطرفة ذات أيديولوجية عنصرية تتقوى بدول عظمى للاعتداء على سوريا وفلسطين وهذا أمر غير مقبول”.

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف قصف سوريا

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، “إسرائيل لوقف قصفها للأراضي السورية”.

وقال بيدرسن: “هناك تطور آخر مقلق للغاية، ما زلنا نشهد تحركات وقصفا إسرائيليا للأراضي السورية، ومن المهم جدا أن يتوقف هذا الأمر”.

وأضاف أنه “لم يكن على اتصال مع السلطات الإسرائيلية، لكن الحوار بين إسرائيل والأمم المتحدة سيجري في نيويورك”.

مصر تدعو لتبني عملية سياسية شاملة في سوريا دون إملاءات خارجية

أعلنت مصر متابعتها “للتطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية”، وأكد بيان للخارجية المصرية أن “هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا تتطلب “تكاتف جهود كل أبنائها لتدشين عملية سياسية شاملة” ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية”.

وأوضح بيان الخارجية المصرية “ضرورة أن تحافظ وتدعم هذه العملية السياسية “وحدة واستقرار سوريا وشعبها” بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية، وتنسجم مع قرار مجلس الأمن 2254″.

وركز البيان المصري “على ضرورة أن تشهد تلك المرحلة “إفساح المجال أمام مشاركة كافة السوريين في رسم المستقبل وإعادة بناء مؤسسات الدولة في سوريا وعودتها لاستعادة المكانة التي تستحقها في النظامين العربي والدولي”.

وأكدت مصر حرصها على التواصل مع “الأشقاء في سوريا” وبذل كل الجهد لإنجاح العملية السياسية الشاملة التي تحقق طموحات الشعب السوري، وتقطع الطريق على أي محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية للمساس بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

ولفت البيان المصري إلى ضرورة “تهيئة الظروف الملائمة لبدء مرحلة إعادة الإعمار والعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم”.

ودانت مصر في بيان لها “بأشد العبارات استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثل احتلالا لأراض سورية، ويعد انتهاكا صارخا لسيادتها ومخالفة صريحة لإتفاق فض الاشتباك لعام 1974”.

وأكدت مصر على “أن الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وتنتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتعد انتهازا لحالة السيولة والفراغ في سوريا لاحتلال مزيد من الأراضي السورية لفرض أمر واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي”.

وطالبت مصر “مجلس الأمن والقوى الدولية بالاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بما يضمن سيادتها على كامل أراضيها”.