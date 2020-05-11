أردوغان: لن نُخلي الساحة لقوى الشر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لن تخلي الساحة لـ”قوى الشر”، انطلاقا من المنظمات الإرهابية وصولا إلى “محاور العداء التي مصدرها الخليج”.

جاء ذلك في كلمة عقب ترأسه اجتماعا للحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله: “لن نخلي الساحة لأي من قوى الشر انطلاقا من منظمة غولن إلى بي كا كا، ومن اللوبيات الأرمنية والرومية وصولا إلى محاور العداء التي مصدرها الخليج”.

وأضاف الرئيس التركي: “نُدرك جيدا المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا”.

ولفت إلى أن أنقرة ستواصل إفشال مخططات الذين يتوهمون أنهم قادرون على هدم اقتصاد تركيا عن طريق استخدام مؤسسات مالية في الخارج وحشرها في الزاوية، مشددا على أن هؤلاء “سيجرون أذيال الخيبة مجددا”، حسب قوله.

وأوضح أن “الجهات التي لم تستطع استنزاف تركيا في سوريا وليبيا مثلما تشاء، لجأت إلى استخدام سلاح الاقتصاد بشكل متزايد”.

كما أكد أردوغان أن تركيا ستواصل الدفاع بكل حزم عن حقوقها ومصالحها في شرق المتوسط وقبرص وبحر إيجة.

هذا وقال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، محمد علي أقبن، أمس الأحد، إن مؤسسته ستواصل التصدي بحزم لمحاولات التلاعب بسعر صرف الليرة.

وأكد أن التحقيق مستمر حيال الهجوم الذي تعرضت له الليرة التركية قبل عدة أيام من قِبل 3 بنوك تتخذ من لندن مركزا لها.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “الأناضول” نقلاً عن مصادر مصرفية تركية، أن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق، دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية.

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